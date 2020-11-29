İranlı bir kadın Asya Ragbi Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi

Biarcmendi, çevrim içi olarak düzenlenen Asya Ragbi Konfederasyonu Seçim Kurulu'nun kararı sonucu 18 oyla Asya Ragbi Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

Diğer seçilen üyeler ise 25 oyla Tayland, 23 oyla Güney Kore, 22 oyla Çin, 22 oyla Lübnan ve 20 oyla Kazakistan oldu.

Endonezya, Hindistan ve İran'dan üç kadın aday arasında yoğun bir rekabet yaşandı ve en çok oyu İran temsilcisi kazandı.

İran Ragbi Derneği Başkanı Hasan Mirza Ağabey, bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'İyi bir planlamayla İran ragbisi için bir başarı daha elde edilmesinden mutluluk duyuyoruz. Biaarcmendi bu sporun gelişmesi için büyük çaba sarf etti. Bu başarıyı ülkemizin yetenekli kadınları başta olmak üzere spor camiasına tebrik ediyor, ragbi alanında daha çok başarılar görmeyi umuyoruz' dedi.