İran, dünyada bilimsel diplomaside lider oldu

Uluslararası bilimsel ortaklıkların ve bilim diplomasisinin geliştirilmesinin ülkenin yüksek öğretim sistemi tarafından da vurgulanan İran İslam Cumhuriyeti'nin temel politikalarından biri olduğunu dile getiren Dehgani, bilimsel katılımın önemli göstergelerinden birinin ülkenin tüm bilimsel yayınlarından en son ortak uluslararası bilimsel bulguların yayımlanmasının payı olduğunu söyledi.

Scopus Uluslararası Atıf Veritabanından çıkarılan bilimsel analizlerin İran biliminde bilimsel diplomasinin payının 2020 yılına kadar %31'e ulaştığını ifade eden Dehgani, '2018 ve 2019'daki katılım payı ile bu oranı karşılaştırırsak, İran'ın %14'lük bir büyüme ile dünyada bilimsel diplomaside lider oldğunu görebiliriz' diye belirtti..

Araştırmalara göre son 10 yılda ülke araştırmacılarının dünyaya bilimsel katkı miktarının 2011'de %17'den 2020'de %31'e yükseldiğibi ve özellikle son beş yılda artış gösterdiğini ifade eden Dehgani, '2016 yılında uluslararası katılımlı makalelerin toplam bilim üretimindeki payı %20, 2017'de %22, 2018'de %24, 2019'da %27 ve 2020'de % 31 oldu' diye konuştu.

İran'ın ardından, Polonya, İngiltere ve Tayvan'ın her birinin bilimsel diplomasi alanında yüzde 6 ile en yüksek büyümeyi gösterdiğini açıklayan Dehgani, 'İslam ülkeleri arasında ise Malezya yüzde 5 ile İran'dan sonra en yüksek büyümeye sahip oldu. Uluslararası katılımlı makalelerin payı, tüm konu alanlarında üretilen toplam makale sayısından daha hızlı gelmiştir' değerlendirmesinde bulundu.

Dehgani, 'Beşeri bilimler ve temel bilimler alanları en yüksek büyüme oranına sahip oldu. Bunun ardından teknoloji, mühendislik ve ziraat bilimleri olmak üzere 2 alanın makaleleri %29 ile ikinci sırada. Bu alandaki toplam makale sayısı içinde sosyal bilim araştırmacılarının uluslararası katılımlı makalelerin payı %28'dir.Benzer şekilde, 2019'daki tıp bilimi makalelerinin %22'si uluslararası katılımdaydı' diye ekledi