İngiltere: İranlı bilim adamına düzenlenen saldırı hakkındaki gerçeği arıyoruz

Bir İngiliz Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İRNA muhabirinin Londra'nın olaya verdiği yanıtla ilgili sorusuna yanıt olarak, 'İranlı bir nükleer bilim adamının 'öldürülmesi' raporlarının ardından hızla gerçeği arıyoruz' yanıtını verdi. Ancak, Lobdra hükümetinin İran Büyükelçisinin bu saldırının kınanması talebine verdiği yanıt hakkında yorum yapmadı.



İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin dün aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arsında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılmadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.



Dışişleri Bakanı Zarif, bu olayla ilgili İsrail rejiminin rolüne değinerek, uluslararası toplumu ve özellikle AB'yi bu devlet terör olayını kınamaya çağırdı.

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, Londra hükümetini, İran'ın önde gelen nükleer bilim adamı ve savunma uzmanı Muhsen Fahrizade suikastını kınamaya çağırdı.

İnstagram hesabından paylaşım yapan Büyükelçi, 'Büyük Şehit Dr. Fahrizade, hayatını ulusal bilgi ve gücün tanıtımına adayan kararlı bilim adamlarından biriydi ve bu şekilde hayatını feda etti. Bu büyük bilim adamının şehit edilmesi, uluslararası hukuk ile uluslararası insan hakları değerleri ve standartlarının ihlalinin açık bir örneğidir' ifadesini kullandı.

İran'ın şehidinin kanını kesinlikle yerde bırakmayacağını ve bunun intikamını alacağını kaydeden Baidinejad, 'Hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların bu korkakça suikastı açık bir şekilde kınamalarını bekliyoruz" diye belirtti.

Baidinejad, 'Bu bağlamda, İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşik Krallık büyükelçisi olarak, İngiliz hükümetinden küresel emperyalizm ve Siyonizm'in bu insanlık eylemini açıkça kınamasını talep ediyorum' diye ekledi.

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