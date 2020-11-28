İran'ın Londra Büyükelçisi, İngiltere'den Şehit Fahrizade suikastını kınamasını istedi

İnstagram hesabından paylaşım yapan Büyükelçi, 'Büyük Şehit Dr. Fahrizade, hayatını ulusal bilgi ve gücün tanıtımına adayan kararlı bilim adamlarından biriydi ve bu şekilde hayatını feda etti. Bu büyük bilim adamının şehit edilmesi, uluslararası hukuk ile uluslararası insan hakları değerleri ve standartlarının ihlalinin açık bir örneğidir' ifadesini kullandı.

İran'ın şehidinin kanını kesinlikle yerde bırakmayacağını ve bunun intikamını alacağını kaydeden Baidinejad, 'Hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların bu korkakça suikastı açık bir şekilde kınamalarını bekliyoruz" diye belirtti.

Baidinejad, 'Bu bağlamda, İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşik Krallık büyükelçisi olarak, İngiliz hükümetinden küresel emperyalizm ve Siyonizm'in bu insanlık eylemini açıkça kınamasını talep ediyorum' diye ekledi.

İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin dün aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arsında çıkan çatışmada kendisinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılmadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklandı.

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