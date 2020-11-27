İran’ın Mahak isimli STK’sı kanserle ilgili çalışmalarında dünya birincisi oldu

UICC’ye üye 1100 dernek arasından seçile Mahak, Singapur, Kenya, Nijerya ve Kıbrıs’tan diğer 4 dernekle finalist olarak seçilmişti.

UICC’nin incelemelerine göre Mahak geçen sene dünyanın 170 ülkesindeki mevcut dernekler içinde kanserle ilgili aydınlatmada ülke, bölge ve hatta dünya genelinde başarılı faaliyetlerinden dolayı birinci seçildi.

Derneğin Başkanı Arasb Ahmediyan, yaptığı açıklamada Mahak’ın kanserin özellikle çocuklarla ilgili kanserin erken teşhisi, daha az ve daha etkili tedavi yöntemlerle ilgili faaliyette bulunduğunu söyledi.

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2012