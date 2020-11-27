27 Kas 2020 19:59
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News Code: 84125922
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İran’ın Mahak isimli STK’sı kanserle ilgili çalışmalarında dünya birincisi oldu

İran’ın Mahak isimli STK’sı kanserle ilgili çalışmalarında dünya birincisi oldu

Tahran, IRNA- Uluslararası Kanseri Kontrol Derneği (UICC) İran’a ait Mahak isimli STK’yı kanderle ilgili bilgilendiren dernekler içind birinci ilan etti.

UICC’ye üye 1100 dernek arasından seçile Mahak, Singapur, Kenya, Nijerya ve Kıbrıs’tan diğer 4 dernekle finalist olarak seçilmişti.

UICC’nin incelemelerine göre Mahak geçen sene dünyanın 170 ülkesindeki mevcut dernekler içinde kanserle ilgili aydınlatmada ülke, bölge ve hatta dünya genelinde başarılı faaliyetlerinden dolayı birinci seçildi.

Derneğin Başkanı Arasb Ahmediyan, yaptığı açıklamada Mahak’ın kanserin özellikle çocuklarla ilgili kanserin erken teşhisi, daha az ve daha etkili tedavi yöntemlerle ilgili faaliyette bulunduğunu söyledi.

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