Irakçi: Bir seneyi aşkın müzakere sonucu Avustralya ile mahkum takası yapıldı

Irakçi, yaptığı açıklamada, ‘’ Bir seneyi aşkın süre Tayland ve Avustralya ile müzakere sonucu 3 İranlı mahkum karşısında bir Avustralya mahhkumun takasının gerçekleştiğini söyledi.

Irakçi, Avustralyalı mahkumun 3 İranlı mahkumun İran’a geldikleri ve kendilerinin sağlıklarından emin olunduktan sonra yapıldığını belirtti.

Ülkeler arasında mahkum takası uluslararası düzeyde yaygındır. İran’da takasın yapılması için bunun İran Mili Güvenlik Konseyi tarafından onaylanması gerekir.

Son bir yıl içinde ABD ile iki, Fransa, Tayland ve Avustralya ile iki kez mahkum takası yapılarak, 8 İran vatandaşının serbest bırakılması karşısında İran’da tutuklu yabancı 6 mahkum serbest bırakılmıştır.

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2012