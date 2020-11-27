Hüseyni: İran bölgedeki yanlış anlaşılmaların düzeltilmesi için işbirliğine hazırdır

Hüseyni, Pakistan 24 TV kanalına verdiği demeçte, ‘’ İran, Pakistan Başbakanının İran-Arabistan arasında arabuluculuk çalışmasını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyor, fakat İslamabad henüz Arabistan’dan uygun bir cevap almamıştır. ‘’ dedi.

İran’ın yanlış anlaşılmaların giderilmesi için uygun yöntemler aradığını ifade eden Hüseyni, İran’ın bu doğrultuda Fars Körfezi ülkelerine Barış Planı sunduğunu söyledi.

Tahran’ın Pakistan’ın Riyad ile gerginliği azaltma yönündeki arabuluculuğunu kabul etti ve İmran Han’ın bu çabasını takdirle karşılamaktadır.

Hüseyni, iki ülkenin gelişmekte olduğunu belirterek, iki ülke yetkililerinin bu ilişkilerin geliştirmesi için ciddi çabası olduğunu söyledi.

Bazı tarafları iki ülke ilişkilerinin gelişmesini istemediğini ifade eden Hüseyni, bundan dolayı bunların İran ve Pakistan için ortak tehdit oluşturan, terörist ve ayrılıkçı grupları desteklediklerini söyledi.

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2012