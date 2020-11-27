İran Deniz Kuvvetlerini gücü bölgenin istikrar ve güvenliğini sağlıyor

Bakanlık tarafından Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, ‘’ İran Deniz Kuvvetleri en yeni savunma teçhizatı üreterek düşmanların yüreklerine korku salmıştır ve onlar her hangi bir hatada yıkıcı yanıt alacaklarını biliyorlar. ‘’ ifadesini kullandı.

Açıklamada İran Savunma Sanayi uzmanları ve bilim insanlarının İran Ordusu Deniz Kuvvetleri ve Devrim Muhafızlar Deniz Kuvvetlerini en modern teçhizatlarla donatma yönünde çabalarını devam edecekleri ifade edildi.

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2012