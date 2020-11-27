27 Kas 2020 14:11
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News Code: 84125629
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İran Deniz Kuvvetlerini gücü bölgenin istikrar ve güvenliğini sağlıyor

İran Deniz Kuvvetlerini gücü bölgenin istikrar ve güvenliğini sağlıyor

Tahran, IRNA- İran Savunma Bakanlığı İran’ın Deniz Kuvvetlerinin gücünün bölgenin istikrar ve güvenliğinin tazmini olduğunu bildirdi.

Bakanlık tarafından Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, ‘’ İran Deniz Kuvvetleri en yeni savunma teçhizatı üreterek düşmanların yüreklerine korku salmıştır ve onlar her hangi bir hatada yıkıcı yanıt alacaklarını biliyorlar. ‘’ ifadesini kullandı.

Açıklamada İran Savunma Sanayi uzmanları ve bilim insanlarının İran Ordusu Deniz Kuvvetleri ve Devrim Muhafızlar Deniz Kuvvetlerini en modern teçhizatlarla donatma yönünde çabalarını devam edecekleri ifade edildi.

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