İran’ın her ton ihraç ettiği boyanın ortalama değeri 2200 dolardır

İran Ticareti Geliştirme Kurumu Yetkililerinden Neda Atayi yaptı açıklamada, İran’ın ihraç ettiği boyanın yüzde 27’sinin Çin, yüzde 24’ünün Irak, Yüzde 17’sinin Irak, yüzde 11’inin Türkmenistan, yüzde 13’ünün Tacikistan ve yüzde 7’sinin de kazakistan’a ihraç edildiğini söyledi.

İran’ın yıllık boya üretim miktarı yılda 12 milyon ton civarındadır.

Atayi, ülke içindeki üreticileri desteklemek için boya ithalatının kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu ve ülke içinde üretim imkanı az olan boya türlerine ithal izni verildiğini söyledi.

Atayi, İran’a yılda 350 milyon dolar civarında boya ithal edildiğini ve bunun genelde İtalya, Türkiye, Güney Kore, Çin ve Almanya’dan yapıldığını söyledi.

Dünya genelinde boya ihracat piyasası 70 milyar dolar civarındadır ve Almanya yüzde 20 ile birinci sıradadır. Almanya sonrası, Amerika ve Çin yüzde 10 ve Japonya ile Hollanda yüzde 8 ile bu pazardan pay almaktadırlar.

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2012