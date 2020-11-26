Kale Genç’te tarihi eserler bulundu

Kerman ili Kültürel Mirası Koruma Komutanı Albay Seyyid Ali Hüseyni yaptığı açıklamada, Kale Genç kentinde yağışlar sonrası toprak kaymasında gün yüzüne çıkan 7 tarihi esere rastladıklarını söyledi.

Hüseyni bu eşyanın tarihçesinin belirtilmesi için Kerman Kültürel Miras Kurumuna verildiğini söyledi.

Albay Hüseyni ayrıca Raber ve Kale Genç halkı tarafından bulunan 10 tarihi eserin de kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Kerman ili 9 bin yıllık tarihi ile dünya medeniyetinin beşliklerinden biri sayılmaktadır.

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2012