İran, petrol ve gaz platformları yapımında kendine yeter konuma geldi

Dehgan, IRNA’ya yaptığı açıklamada firmalarının İran’ın inanç ve gücünü gösterdiğini ve İzvaico tarafından yapılan faaliyetlerin istihdam yaratmanın yanında döviz çıkışlını engellediğini söyledi.

Her bir petrol ve doğalgaz platformu ile birlikte 500 kişiye direk ve endirekt istihdam sağlandığını ifade eden Dehgan, İzvaico’da gemi yapımı ve platformlar yapımının ötesinde bilgi birikimine sahip olduklarını ve bu alanlarda kullanılan teçhizatların ülke içinde yapıldığını söyledi.

İzvaico 1975 yılında Bender Abbas kentinde faaliyete başlamıştır.

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2012