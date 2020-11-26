26 Kas 2020 11:41
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News Code: 84124631
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Hatibzade: Herat- Huaf demiryolu İran-Afganistan için büyük ve önemli bir projedir

Hatibzade: Herat- Huaf demiryolu İran-Afganistan için büyük ve önemli bir projedir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade Huaf-Herat Demiryolunun İran-Afganistan için önemli ve büyük proje olduğunu ve geliştirmesinin önemli olduğunu söyledi.

IRNA’ya açıklamada bulunan Hatibzade bu demiryolunun İran-Afganistan’ı birbirine bağladığını ve ikili ilişkiler açısından önemli olduğunu söyledi.

Bu demiryolu ile Afganistan’ın Avrupa’ya bağlanacağını ifade eden Hatibzade, bu hattın kullanımı ile ticari ilişkilerin kolaylaşacağını söyledi.

Bu hattın bölgede kalıcı bir gelişmenin sağlanmasında önemli olduğunu ifade eden Hatibzade, hattın resmi açılış tarihinin yakında ilan edileceğini söyledi.

Hatibzade, İran-Afganistan’ın özellikler kamu diplomasisi ve medya alanında geliştirmesi amacıyla Kabil’de temaslarda bulunmaktadır.

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