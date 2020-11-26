Hatibzade: Herat- Huaf demiryolu İran-Afganistan için büyük ve önemli bir projedir

IRNA’ya açıklamada bulunan Hatibzade bu demiryolunun İran-Afganistan’ı birbirine bağladığını ve ikili ilişkiler açısından önemli olduğunu söyledi.

Bu demiryolu ile Afganistan’ın Avrupa’ya bağlanacağını ifade eden Hatibzade, bu hattın kullanımı ile ticari ilişkilerin kolaylaşacağını söyledi.

Bu hattın bölgede kalıcı bir gelişmenin sağlanmasında önemli olduğunu ifade eden Hatibzade, hattın resmi açılış tarihinin yakında ilan edileceğini söyledi.

Hatibzade, İran-Afganistan’ın özellikler kamu diplomasisi ve medya alanında geliştirmesi amacıyla Kabil’de temaslarda bulunmaktadır.

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2012