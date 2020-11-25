Tahran ilinden yurt dışına bir milyar avroluk ihracat

İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Perniyan, İran mallarının kalitesindeki artışın son beş yıla göre oldukça dikkat çekici olduğunu belirterek, 'Yerli ürünlerin kalitesinde artış ve bunların yabancı muadillerine göre üretim maliyetlerinin düşüklüğü, ihracatın artmasına neden olmaktadır' dedi.

Yabancı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle üretimin güçlenmesi ve önündeki engellerin kaldırılması için ulusal bir söylemin oluştuğunu ve yerli güçlerin kendilerine inanarak bazı ürünlerin yerli hammadde örneklerini yapıp yabancı muadili ile rekabet edebilecek seviyye çıktığına değinen Perniyan, 'Yaptırımlar ülkenin üretimi için bir fırsat haline geldi ve sanayi birimlerindeki aktivistler, ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra son iki yılda ülkeye girişi kısıtlanan veya yasaklanan 2 bin 500'den fazla ürünü 15 komşu ülke ve bazı Avrupa ülkelerine ihraç etti' diye belirtti.

Şimdiye kadar hiçbir sanayi fabrikasının hammadde yetersizliği nedeniyle kapatılmadığını kaydeden Perniyan, 'Zira ihtiyaçlar, yaptırımlar delinerek ve hammadde üretimi yerlileştirilerek gidrilmiştir ve organize sanayi bölgelerindeki üretim, metal, tekstil ve gıda sanayi dahil bütün ürünlerde geçen yıla kıyasla yüzde 10 artış göstermiştir' diye ekledi.

18 bin civarında sanayi biriminin faaliyet gösterdiği Tahran ilindeki organize sanayi bölgeleri, ülke sanayisinin %20'sini barındırmaktadır.

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