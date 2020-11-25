Katar, Bahreyn'in BM İnsan Hakları Konseyi'ne başkan adayı olmasına karşı çıktı

Katar'ın Asya-Pasifik Grubu'nun bir üyesi olarak Bahreyn'in adaylığına resmi muhalefetiyle Bahreyn Krallığı, BM İnsan Hakları Konseyi Başkanlığı'nı elde etmek için attığı ilk adımında bile büyük sorunla karşı karşıya kalmıştır.

Bahreyn hükümeti birkaç gün önce BM İnsan Hakları Konseyi başkanlığına adaylığını resmen açıklayarak, Asya-Pasifik Grubu ülkelerinden adaylığını desteklemelerini istemişti.

BM İnsan Hakları Konseyi Başkanlığı, her yıl sonunda bir yıllık bir dönem için oy birliği ile belirlenir.

Konsey Başkanının periyodik olarak altı BM coğrafi grubu arasından seçildiği göz önüne alındığında, 2021'de başkanın Asya-Pasifik Grubu'ndan seçilmesi gerektiği ve Katar'ın Bahreyn'in adaylığına muhalefet ettiğini açıkladığı düşünüldüğünde, Bahreyn büyük olasılıkla başarılı olamayacaktır. Eğer Katar, Bahreyn'in Asya-Pasifik Grubu adayı olarak aday gösterilmesi konusunda muhalefetinde ısrarcı olursa, Manama yönetimi kaçınılmaz olarak bu iddialı adaylıktan vazgeçmek zorunda kalacak.

Bahreyn'in Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi başkanlığına adaylığının ilan etmesi, başından beri insan hakları aktivistleri tarafından güvensizlik ve memnuniyetsizlikle karşılandı, öyle ki Bahreyn içindeki ve dışındaki birçok insan hakları çevreleri, Bahreyn rejiminin BM İnsan Hakları Konseyi'ne üyeliğini bu konseye bir hakaret gibi nitelendirerek, Bahreyn ve Suudi Arabistan gibi baskıcı ve insan haklarını ihlal eden rejimlerin, insan hakları konusundaki kara sicillerini örtbas etmek için İnsan Hakları Konseyi üyeliğini istismar ettikleri konusunda uyarıda bulundular.

47 ülkeden oluşan BM İnsan Hakları Konseyi, dünya çapındaki insan hakları gelişmelerinin izlenmesinden ve insan haklarının korunmasını ve geliştirilmesinden sorumlu olan, ancak pratikte Batılı ülkelerin dar görüşlü yaklaşımları ve kendini beğenmişliği nedeniyle bu konsey, asil felsefe ve yolundan sapma yaşamıştır.

İran İslam Cumhuriyeti aleyhine insan hakları ihlalleri bahanesiyle kararların kabul edilmesi ve her yıl İngiliz ve İsveç hükümetleri tarafından önerilen ve İsrail rejimi ile Suudi Arabistan gibi bazı büyük insan hakları ihlalcileri tarafından desteklenen özel bir raportörün atanması, Batılı grubun bu insan hakları kurumunu bir araç gibi kullandığının örneğidir.

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