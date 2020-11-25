ABD, Afganistan'da yasal kurumları yıkmak için gizlice çalışmaktadır

İRNA'ya özel röportaj veren Hatipzade, ABD'nin Afganistan'dan bu ülkeyi savaşa ve kan dökülmesine yol açacak şekilde çekilmeye çalıştığını ifade ederek, 'Bir ülke başka bir ülkeyi işgal edip o ülkenin halkını öldüremez, uğursuz bir savaş ve kan mirası bırakamaz ve bir gün dönsün diye bu ülkeden çekildiğinde yasal kurumlarını yok etmek için var gücüyle çalışamaz' dedi.

ABD'nin Afganistan'a saldıran bir taraf olarak uluslararası hukuka saygı göstermesi ve bölgeyi terk ederken Afganistan'ın geleceğine yanmış arazi teslim etmemesi gerektiğini dile getiren Hatipzade, ABD'nin geri çekilmesi ve barış sağlanamadığı takdirde Afganistan'daki savaşın devam etmesi konusuna işaret ederek, 'Gerçek şu ki, barış sürecine gerçek bir inancımız var. Tüm Afgan partileri ve tüm gruplar tamamen Afganlar arası bir süreçte birbirleriyle konuşabilmelidir. Savaşın ve şiddetin Afganistan halkına barış, huzur ve kalkınma getirmeyeceğine düşünüyoruz' diye konuştu.

İran'ın Afgan partileri arasında gerçek bir süreçte kalıcı bir barış sağlamak için her türlü çabayı gösterdiğini ifade eden Hatipzade, Kabil'a yaptığı ziyaretinin amacı hakkında, 'Afganistan, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış ilişkilerinde yüksek önceliğe sahip ve ilişkilerimiz iyi komşuluk temelinde tanımlanıyor. İki ülke arasında çok düzenli ziyaretler yapılmaktadır. Birkaç gün önce Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tahran'ı ziyaret ederek, iki ülke arasında kapsamlı bir stratejik belge üzerinde ayrıntılı görüşmeler yaptı' değerlendirmesini yaptı.

Kabil'de Afganistan Yüksek Ulusal Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile iki ülke ilişkilerinin kültürel boyutları ve kamu diplomasisi konusunu masaya yatırdıklarını dile getirdi.

Bugün, Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile de ikili ilişkilerin çeşitli konuları ve genişleme alanları, özellikle iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için kültür, medya ve kamu diplomasisi üzerine ciddi ve iyi görüşmeler yürüteceklerini bildiren Hatipzade, 'İnşallah doğru yoldayız ve Afganistan'daki barış sürecine yardımcı olmak için etkili bir üye olmaya çalışıyoruz' ifadesini kullandı.

İran'ın Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin siyasi bir yapı olarak saygı görmesi için yüksek bedel ödeyen tek ülke olduğuna değinen Hatipzade, 'Bugün Beyaz Saray'da bulunan rejim, gizli anlaşmalarla Afganistan'ın geleceğini yok etmek için elinden geleni yapmaya çalışırken, İran, Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin mevcut yapılarını, azınlıkların haklarını, dinlerin haklarını korumaya çalışmaktadır. Çabamız, bu ilişkilerin İran halkı ile hükümetinin Afganistan halkı ve hükümeti arasında pekişmesidir' diye ekledi.

İran-Afganistan ilişkileri, yüzyıllar boyunca karşılıklı saygıya dayalı olmuş ve İran'da haliahzırda milyonlarca Afgan mülteci yaşamakta ve Afganların büyük çoğunluğu İran'ı ikinci evleri olarak görmektedir.

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