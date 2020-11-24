Kiş ileriye dönük planlara kollarını açıyor

Ancak bu konu ne kadar önemli ve hangi özellikleri barındırıyor? Gelecekteki kentler ile mevcut kentler arasındaki fark nedir ve insanlar bu kentlerde hangi kapasitelere ve yeteneklere sahip olacaklar?

20. yüzyıla ülkeler yüzyılı denmekteyken, 21. yüzyıla kentler yüzyılı adı verilmiştir. Geleceğin kenti, akıllı kente yakın olan ve akıllı gereksinimler yaratılmadan ulaşılamayacak bir temadır. Bu nedenle son yıllarda ülkeler arasında kalkınmış, sürdürülebilir ve aynı zamanda kullanışlı kentlerin oluşturulması için bir yarış başlamıştır. Bunun örneğini ABD, Çin, Japonya, Güney Kore, Singapur, BAE ve diğer bazı ülkelerde görmek mümkün.

Gerçek şu ki, bugün dünyanın dört bir yanındaki birçok kent, nüfusün büyümesi ve değişimi, göç ve malların toplu üretimi ile tüketimi nedeniyle asimetrik büyümeyle karşı karşıya kalmış ve bu durum, pek çok soruna yol açmıştır. Küresel ısınma, çevrenin tahribi, yenilenemeyen enerji kaynaklarına bağımlılık, hava, su ve toprak kirliliği, trafik yoğunluğu, kötü hizmet sunumu, varoş mahallelerin ortaya çıkması ve yoksulluğun artması, hızlı bir şekilde önlem alınması gereken bu sorunlardan bazılarıdır.

Aziz İran'ımız da binbir nedenden ötürü, kendi kültürel ve kimlik özelliklerini dikkate alarak geleceğin kentlerini yaratmakta öncüler arasında olabilir ve olmalıdır. Böylece gelecekte etkilenmek yerine etkili olanlar arasında yer alabilir. Bu mesele, ülkedeki mevcut titizlik ve yadsınamaz bilimsel büyüme sayesinde başlamış ve bu yazı, bu sürecin hızlandırılması ve bu ekosistemdeki tüm etkili unsurların dayanışmasına vurgu yapmak için yazılmıştır.

Şimdi ise şu soru ortaya çıkıyor: Nereden başlamalı? Bu süper projeye liderlik etmek için hangi bölge, diğer bölgelerden daha yetenekli? Başlangıç ​​noktası ile ilerideki konum neresidir? Bu tür sorular, iyi halkımıza, Kiş'in önümüzdeki onyıllarda İran kentinin oluşumunun gerçekleşmesi için ulusal fikir birliği noktası olduğu yönündeki iyi haberi ulaştırmak içindir.

Keskin kararlılık, yönetim birliği, güçlü özel sektör, güneş ve deniz gibi temiz ve yenilenebilir enerjilerin bolluğu, stratejik konum, nadir çevre ile nihayet gerekli bütün altyapıların oluşması ve akıllı kentlerin gerçekleşmesinin temel koşulu olan beşinci nesil ağın (5G) aktifleştirilmesi için fiber optik ağların monte edilmesi, Kiş'i ülkemizin diğer bölgelerinden daha çok, ileriye dönük ve iddialı projeleri hayata geçirmeye yetenekli hale getirmiştir.

Dijital kentler, bugünün büyük şehirlerinden daha çok çevre dostudur. Bu konuyla bağlantılı olarak, şu anda ülkedeki nüfusa oranla en yüksek bisiklet kullanım oranının Kiş'e ait olduğu ve bu adanın Ortadoğu'daki en büyük bisiklet mesiresine sahip olmanın yanı sıra İran'ın en yaya dostu noktası olması hususu unutulmamalıdır.

Yapay zeka ve 5G isimli yeni nesil ağ bazlı nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerin birleşimi, örneğin akıllı ulaşım olmak üzere binlerece yeni kazanım sağlayabilir.

Bu yeni yaklaşımın, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknolojiden Başkanlığı, İletişim Bakanlığı, Uzay Teknolojileri ve Akıllı Ulaşım Kurulu ve Kiş Serbest Bölge Kurumu arasında imzalanan bir mutabakat zaptı ile ilk kez Kiş'te uygulancağını söylemekten mutluluk duyuyoruz.

Harvard Üniversitesi'nde yoksulluğun ortadan kaldırılmasındaki etkili ögelere ilişkin yakın zamanda yapılan bir araştırmanın, ulaşım için ayrılan zamanın, suç oranı veya iyi okullara erişim gibi diğer herhangi bir ögeden daha fazla, insanların yoksulluktan kurtulmalarında etkili olduğunu gösterdiğini belirtmek ilginçtir. Bu araştırma, yürümenin veya toplu taşımayı kullanmanın en hızlı yol olduğu sayılan yerlerde hiçbir vatandaşın, araba sahibi olmadığı için kendini yoksul hissetmeyeceğini ifade etmektedir.

Kiş, inovasyona ve girişimciliğe her zamankinden ve her yerden daha fazla değer vermekte ve bilgi tabanlı firmaları desteklemek adına büyük inovasyon merkezinin kurulması, ileride avantajlarını gösterecek bu önlemlerden biridir. Bu sürecin devamında, diğer hızlandırıcılar ile teknolojik ve girişimci firmalar için yeni bir teknoloji sitesi kurma planı, Kiş'te farklı bir varlık göstermeleri için ülkedeki tüm ana ve saygın üniversitelerle iş birliği, prestijli yabancı üniversiteler ve yerli üniversitelerin katılımıyla uluslararası bir üniversite oluşturma planı, yaratıcı veya yumuşak endüstrilerin kurulması ve diğer bilgi temelli eylemlerle Fars Körfezi sularının kuzeyindeki bu altın toprağın bölgenin bilim, modernizasyon ve yenilik merkezi, insanların mutlu şekilde yaşamaları için bir yer ve mal ve hizmet ile bilgi tabanlı ürünlerin ihracatı için bir platforma dönüşmesi hedeflenmektedir.s