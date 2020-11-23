Emir Hatemi: İranlı savaş gemisi Dena, yakın gelecekte hizmete girecek

General Hatemi yaptığı açıklamada bu geminin imkanlar, teçhizatlar ve kullanım bakımında benzerlerinden farklı olduğunu söyledi.

İran’ın son 40 yılında savunma alanında en fazla ambargolara maruz kalığını ifade eden General Hatemi, bu dönem zarfında en etkili teçhizatların yerli imkanlarla yapıldığını söyledi.

İran Savunma Bakanlığının devrimci bir bakanlık olduğunu ifade eden General Hatemi, son 40 yıldaki gelişmelerin de bu devrimci bakış açısından kaynaklı olduğunu söyledi.

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2012