23 Kas 2020 21:43
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News Code: 84121337
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Emir Hatemi: İranlı savaş gemisi Dena, yakın gelecekte hizmete girecek

Emir Hatemi: İranlı savaş gemisi Dena, yakın gelecekte hizmete girecek

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İran yapımı savaş gemisi Dena’nın yakın gelecekte İran Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından hizmete alınacağını söyledi.

General Hatemi yaptığı açıklamada bu geminin imkanlar, teçhizatlar ve kullanım bakımında benzerlerinden farklı olduğunu söyledi.

İran’ın son 40 yılında savunma alanında en fazla ambargolara maruz kalığını ifade eden General Hatemi, bu dönem zarfında en etkili teçhizatların yerli imkanlarla yapıldığını söyledi.

İran Savunma Bakanlığının devrimci bir bakanlık  olduğunu ifade eden General Hatemi, son 40 yıldaki gelişmelerin de bu devrimci bakış açısından kaynaklı olduğunu söyledi.

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