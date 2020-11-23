Kanada yolsuzluk yapanların ve suçluların sığınağı haline gelmiştir

Kanada'nın İran'a karşı insan hakları ihlali kararına değinen Ayetullah Reisi, '193 ülke arasından çoğunun bu sözde insan hakları kararını kabul etmemesi, bu kararı hazırlayanların iç yüzünü herkese göstermiş ve bu ülkeler, insan hakları konusunun ciddi bir siyasallaşmaya maruz kaldığını anlamışlardır' diye belirtti.

Batı'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeledeki performansına ikili yaklaşımını eleştiren Ayetullah Reisi, 'Birleşmiş Milletler, İran'ın uyuşturucu ile mücadeledeki performansını takdir ediyor ve bu konudaki dürüstlüğüne vurgu yapıyor. BM bizim bu yolda çok fazla mali ve insani zarara uğrayan ülke olduğumuzu bildirmesine rağmen, bir yandan da bize karşı bölye bir karar çıkarıyorlar' diye konuştu.

İran'ın uyuşturucu geçişinin yolunu açarsa, uyuşturucu maddelerinin tüm Avrupa ve ABD'ye yayılacağına değinen Ayetullah Reisi, 'Gençlerimiz uyuşturucu kaçakçılığı yapan çetelere karşı özverili bir şekilde kendilerini feda ediyorlar ve biz bunun kurbanıyız. Bizi takdir etmek yerine bize karşı bir karar çıkarmaları garip bir meseledir' ifadesini kullandı.

Amerikan sosyal durumundaki kargaşaya da işaret eden Ayetullah Reisi, 'Bugün ABD'de ateşli silahların serbest olması nedeniyle binlerce insan öldürülüyor ve oradaki atmosfer güvensizdir. Ama bu mesele veya ABD ile Avrupa'daki birçok anti insan hakları konulara ilişkin kimse bir karar almıyor' diye ekledi.

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