23 Kas 2020 15:22
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İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar İran'da 866 bin 821 kişinin koronavirüse yakalandığını, 610 bin 406 kişinin ise iyileştiğini belirtti.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 775 bin 121'e yükseldiğini, 610 bin 406 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüse yakalanan vakalardan 5 bin 812 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 610 bin 406 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 5 milyon 828 bin 307  korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi. Şimdiye kadar dünyada korona yakalanan 59 milyondan fazla kişiden 1 milyon 400 bine yakını hayatını kaybetti' diye ekledi. 

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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