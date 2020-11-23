Yılın ilk 7 ayında 35 milyon ton petrokimya ürünleri üretildi

Petrokimya endüstrisi, dünyadaki diğer petrol ve doğalgaza bağlı endüstriler arasında en yüksek katma değere sahiptir. Bu endüstri, hammaddeleri yüksek tüketimli ve pahalı ürünlere dönüştürdüğü için ülkeye daha fazla gelir getirme kabiliyetine sahiptir.

Bu rakamlar, petrokimya birimlerinin iyi bir kapasite ile üretim yaptığını, bazı mevcut sorunlara rağmen çeşitli petrokimya ürünlerinin üretim ve satış sürecinin kabul edilebilir durumda olduğunu ve ülkemiz petrokimya ustalarının çabalarıyla bu yıl sanayide üretim sıçramalarının beklendiğini göstermektedir.

2025'e kadar üçüncü atılım planlarının gerçekleşmesi ile petrokimya sektörünün kapasitesi 100 milyon ton olması beklenen 2021 yılının sonunda 2025'de 133 milyon tona çıkacak. Sektörün geliri temel fiyatlar bazında 25 milyar dolardan 2025 yılında 37 milyar dolara çıkmaı öngörülmektedir.

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