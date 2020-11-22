Romanya Film Festivali'nde İran'dan Ben Zühre filmi ödüle değer görüldü

Siyamwk İbrahimi'nin yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği, Niku Bostani'nin ise senaryosunu kaleme aldığı ve daha önce Güney Afrika'daki Durban Uluslararası Film Festivali'ne katılan Ben Zühre, ikinci uluslararası gösteriminde Romanya'daki festivalde En İyi Uzun Metrajlı Film ödülünü kazandı.

14-20 Eylül 2020 tarihleri ​​arasında Romanya'da çevrim içi olarak düzenlenen 17. Uluslararası Televizyon Yayıncıları ve Bağımsız Yapımcılar Festivali'ne (Simfest) dünyanın dört bir yanından TV profesyonellerini, bağımsız yapımcıları ve sinema meraklıları bir araya geldi.

Bu dünya yarışmasında ödül kazanan İran filmim Ben Zühre, İranlı kadın sporcuların yaşamları üzerine beş yıllık bir araştırmanın ardından bu eseri üreten Siyamek İbrahimi'nin ilk film yapım deneyimidir.

Sırayla filme alınan Ben Zühre, bir sporcunun yurt dışına göç etmeden önceki son saatlerinin hikayesini anlatıyor.

Daha önce Bilinmeyenler Geçidi, Anne, Abacan ve Atlı Adam gibi filmlerde rol alan Melisa Zakiri'nin başrol oynadığı filmde Feranek Muradi, Şirin Ağakaşi, Suruş Tahiri, Seccad Babayi, Arya Dilfani, Ferimah Misgerniya, Alirıza Şeriati, Seccad Alihani, Yasemin Ferruhza ve Ersam Garip oyuncu kadrosunda yer aldı.

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