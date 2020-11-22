22 Kas 2020 16:01
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News Code: 84119696
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İranlı sanatçı, İran-Irak dostluğunu simgeleyen halı dokudu

İranlı sanatçı, İran-Irak dostluğunu simgeleyen halı dokudu

Urmiye, İRNA- Hoy İli Sanayi, Madencilik ve Ticaret Kurumu Başkanı Emir Caferi, Hoy'un önde gelen halı dokuma ustası Feridun Nakilu, İran-Irak dostluğunun halısını dokuyarak gösteriye çıkarttıktan sonra Necef Eşref'teki Hazreti Fatıma'nın avlusuna teslim edileceğini söyledi.

Bu halının iki Müslüman millet olan İran ve Irak'ın birliği göstermek amacıyla Hoy ilçesinin Dizedir şehrinde dokunduğunu ifade eden Caferi, '2 doğal renk, 40 ipek renk ve yün rengi kullanılarak dokunan bu halının boyutu 1 metre 90 santimetredir' dedi.

Nakilu şu ana kadar Rusya 2018 FIFA Dünya Kupası, BAE 2019 Asya Kupası, Urmiye Dünya Voleybol Ligi ve Japonya 2020 Olimpiyatları anısına halılar dokudu.

Öte yandan Nakilu, Kutsal Türbeleri Savunanlar, İmam Rıza Türbesi, Hazret-i Masume Türbesi ve Cemkaran Camisi'ni simgeleyen halılar da dokumuştur.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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