İranlı sanatçı, İran-Irak dostluğunu simgeleyen halı dokudu

Bu halının iki Müslüman millet olan İran ve Irak'ın birliği göstermek amacıyla Hoy ilçesinin Dizedir şehrinde dokunduğunu ifade eden Caferi, '2 doğal renk, 40 ipek renk ve yün rengi kullanılarak dokunan bu halının boyutu 1 metre 90 santimetredir' dedi.

Nakilu şu ana kadar Rusya 2018 FIFA Dünya Kupası, BAE 2019 Asya Kupası, Urmiye Dünya Voleybol Ligi ve Japonya 2020 Olimpiyatları anısına halılar dokudu.

Öte yandan Nakilu, Kutsal Türbeleri Savunanlar, İmam Rıza Türbesi, Hazret-i Masume Türbesi ve Cemkaran Camisi'ni simgeleyen halılar da dokumuştur.

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