Endonezya, İran'ın petrol rafinerisi kurma önerisini değerlendirdiklerini açıkladı

Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı Petrol ve Doğalgaz Genel Müdürü Viratmaja Poja konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'İran, Endonezya'nın Java kentinde günde 100 bin varilden fazla kapasiteli bir rafineri inşa etme teklifinde bulundu' dedi.

İranlı kaynaklar, Petrol ve Doğalgaz İhracatçılar Birliği Başkanı ve İran-Endonezya Ortak Rafineri Kurulu Başkanı Hasan Hüsrevcerdi'ye dayandırdıkları haberinde, projenin 8.4 milyar dolar değerinde olduğunu duyurdu.

Rapora göre yaptırımların kaldırılmasının ardından ham petrol ihracatını artırmayı hedefleyen İran, bu rafineriye petrol tedarik edecek. İran Petrol Bakanlığı'ndan bir sözcü, ülkenin şu anda projenin fizibilitesini araştırmakta olduğunu ifade etti.

Endonezya, günde 300 bin ila 350 bin varil kapasiteli dört rafineri inşa etmektedir. Bu ülke şu anda günde 800 bin ila 900 bin varil ham petrol ithal ediyor.

İranlı yetkililer, İran'ın Endonezya'ya günde 200 bin varil ham petrol tedarik edebileceğini söyledi.

Endonezya'nın devlete ait petrol ve gaz şirketi olan Pertamina, Cave'deki bir rafineride bir milyon varil İran hafif ham petrolünü test etmeyi planlıyor. Endonezya Enerji Bakanı Sudirman, ülkenin İran'dan uzun vadeli petrol tedarik sözleşmeleri yapmakla ilgilendiğini vurguladı.

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