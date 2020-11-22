Cumhurbaşkanı Ruhani, Lübnan'ın bağımsızlık yıldönümünü kutladı

Lübnanlı mevkidaşı Michel Aoun'a tebrik mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Lübnan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıldönümünü size ve ülkenizin onurlu halkına içtenlikle tebrik ediyorum' ifadesini kullandı.

Lübnan'ın geçen yıl zor günler geçirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Ancak zeki liderlerin sayesinde gösterdiğiniz direniş, Lübnan'ı gururlandırmakla birlikte sizin döneminizde Lübnan'ın haysiyet, bağımsızlık ve refahı sürdürülerek, çeşitli siyasi akımların sempati ve desteğiyle devam ettiğini dünyaya gösterildi' dedi.

İran'ın geçmişte olduğu gibi, bugün de Lübnan devleti ile halkının yanında yer aldığını ve her alanda ikili iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade eden Ruhani, 'Yüce Allah'tan size sağlık ve başarı ve Lübnan Cumhuriyeti'nin değerli halkına mutluluk ve gurur dilerim' diye ekledi.

22 Kasım, Fransız vesayetinin sona ermesi ile Lübnan'ın Bağımsızlık Günü olarak adlandırılmıştır. Lübnan halkı her yıl bu günü kutluyor.

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