İranlı belgeselci, Şili Film Festivali Ödülü'nü kazandı

Mazenderan Kültür ve İslami İrşat Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Şili'de düzenlenen 15. Arika Nativa Film Festivali'nin jüri heyeti, İran'ın Mazenderan ilinden tanınmış sanatçı Mehdi Zamanpur Kiyaseri'nin çektiği Asak isimli belgeseli, en iyi uzun metrajlı belgesel olarak seçti.

6-15 Kasım tarihleri ​​arasında yerel temalı film odaklı olarak gerçekleştirilen bu festival, dünyanın dört bir yanından kültürel ve doğal hazineleri bu ülkenin çocuklarına ve gençlerine tanıtmaya çalışıyor.

Zamanpur belgeselinde İran'ın güneyinde iki özelliği olan Aziz Gaffari adlı 80 yaşındaki görme engelli bir adamı konu edinmiştir. Belgeselin konusu hem bir rüya yorumu yapan, hem de taşlardan işlevsel mutfak eşyaları üreten yerli bir zanaatkâr.

Gaffari hayatını dağın kalbinden taş seçerek ve bu taşlardan fırın taşı, harç gibi mutfak eşyaları yaparak sağlamaktadır. Asak görme engelli olmasına rağmen dağlara gider ve ihtiyacı olan taşları dokunup tadarak seçer.

Küçük el değirmeni anlamında olan Asak belgeseli daha önce de Türkiye Altın Safran Film Festivali en iyi belgesel, 34. Parneo Estonya Belgesel Festivali'nin en iyi belgesel filmi, 5. ABD BigSky Film Festivali tarafından seçilen film, Hakikat Film Festivali seçilmiş belgesel, Almanya'nın Frankfurt kentindeki 5. Altın Ağaç Film Festivali'nin en yi filmi ve Sırbistan'da düzenlenen 22. Belgrad Belgesel Festivali'nde en iyi belgesel olarak seçildi.

Zamanpur, en önemlisi Meşdi İsmail belgeseli olmak üzere birçok kişisel odaklı belgesel çekti. Meşdi İsmail belgeseli de belgesel sinema seyircisi tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan ve 30'dan fazla yerli ve yabancı ödül kazanan, Mazenderan, Kiyaserli görme engelli bir ihtiyarın özelliklerinin ve yeteneklerinin bir anlatımıdır.

"Ask" belgeseli Mehdi Zamanpour Kiasari ve Somayeh Zeraatkar tarafından hazırlandı ve editörlüğünü Mehdi Hosseinivand ve Hossein Nikzad üstlendi. Bu eserin yapımında Zamanpour Kiasari ile ilişkilendirildiler.

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