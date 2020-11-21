Çaldıran'daki Pirahmed Sulak Alanı, göçmen turnaların evi oldu

Turnaların Çaldıran sulak alanlarına Rusya, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan gibi kuzey ve soğuk bölgelerden geldiğini ve bölgenin özel güvenliği nedeniyle, dinlenme, beslenme ve yumurtlamak için kışı bu habitatlarda geçirdiklerini belirten Azeryar, 'Turnalar, Sıradan Çenger, Kakai, Hotka, Yeşik Ördek ve Boz Kaz gibi türlerin yılın soğuk mevsiminde Çaldıran sulak alanlarını ziyaret eden göçmen su kuşları ve kıyı kuşları arasında yer aldığını söyledi.

Azeryar, 'Bu şehirde Pirahmae Sulak Alanı'na inen turna sayısı çok önemli. Çaldıran'da Navar, Pirahmed, Aşağı Zaviye sulak alanları, kalıcı sulak alanlar arasında ve Han Gölü, Kuru Göl ve Barun Barajı'nın çevresi, mevsimlik sulak alanlar arasında yer alıyor' diye ekledi.

İran-Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Çaldıran ilçesi, Türkiye sınırında yer alan önemli tarihi ilçelerden biridir.

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