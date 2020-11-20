Aliyev: İran, dost ve kardeş ülkemizdir

Aliyev, Azerbaycan Televizyonundan Akdam kentinin işgalden kurtarılmasından dolayı yayınladığı mesajında, ‘’ İran topraklarından Ermenista’a silah nakledemediler, zira İran dost ve kardeş ülkemizdir. ‘’ dedi.

İran’ın Ermenistan’a silah nakli için hava sahasını kapattığını ifade eden Aliyev, ‘’ İran bizim bu yöndeki isteğimizi göz önünde bulundurdu ve bu silahlarla Azerbaycan vatandaşlarının öldürülmesini istemedi. ‘’ dedi.

Ermenistan’ın komşu ülkeleri arasında inziva’da kaldığını ifade eden Aliyev, Gürcistan’ın da aynı tutumu sergilediğini ve hava sahasını kapattığını belirtti.

Aiyev, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi hususunda, Ermenistan’da aklı selim güçlerin hakim oması durumunda onlarla ilişkilerin normalleşmesine hazır olduklarını söyledi.

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2012