20 Kas 2020 17:17
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News Code: 84117040
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Aliyev: İran, dost ve kardeş ülkemizdir

Aliyev: İran, dost ve kardeş ülkemizdir

Tahran, IRNA- Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran’ın ülkesinin dost ve kardeş ülkesi olduğunu söyledi.

Aliyev, Azerbaycan Televizyonundan Akdam kentinin işgalden kurtarılmasından dolayı yayınladığı mesajında, ‘’ İran topraklarından Ermenista’a silah nakledemediler, zira İran dost ve kardeş ülkemizdir. ‘’ dedi.

İran’ın Ermenistan’a silah nakli için hava sahasını kapattığını ifade eden Aliyev, ‘’ İran bizim bu yöndeki isteğimizi göz önünde bulundurdu ve bu silahlarla Azerbaycan vatandaşlarının öldürülmesini istemedi. ‘’ dedi.

Ermenistan’ın komşu ülkeleri arasında inziva’da kaldığını ifade eden Aliyev, Gürcistan’ın da aynı tutumu sergilediğini ve hava sahasını kapattığını belirtti.

Aiyev, Ermenistan ile ilişkilerin normalleşmesi hususunda, Ermenistan’da aklı selim güçlerin hakim oması durumunda onlarla ilişkilerin normalleşmesine hazır olduklarını söyledi.

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