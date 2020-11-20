İran’da ilk otomatik şanzıman üretildi

Yusufi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, Urumiyeli genç mucit İsmail Atarod’un bu üniversitenin imkanlarından yararlanarak otomatik şanzıman ürettiğini bildirdi.

Yusufi, bu şanzımanın yerli imkanlarla üretildiğini ve İran ile Çin üretimi otomobillerde kullanılabileceğini söyledi.

Bu olayın İran otomotiv sektörü için önemli olay olduğunu ifade eden Yusufi, üretilen şanzımanın yüksek gücün yanında ekonomik olduğunu söyledi.

Yılda İran’da üretilen 200 bin yerli otomobilin otomatik şanzıman ihtiyacı olduğunu ifade eden Yusufi, ülke içinde üretilen şanzımanın kullanımı ile yurt dışına bağımsızlığın yanında döviz tasarrufunun da sağlanacağını söyledi.

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2012