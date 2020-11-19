Garipabadi: ABD’nin temelsiz iddialarının bir değeri yoktur

UAEK’nın dönemsel toplantısına konuşan Garipabadi, ajansı son İran raporunun ajansın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili denetimlerdeki gücünü ve İran’ın üst düzey işbirliğini gösterdiğini söyledi.

Son 5 yılda verilen tüm raporlarda İran ve ajans arasındaki işbirliğine vurgu yapıldığını ifade eden Garipabadi, İran’ın taahhütlerinin azaltıldığı dönemde bile bu işbirliğinin devam ettiğini ve hatta koronalı döneme rağmen ajansın İran’daki denetimlerinin devam ettiğini söyledi.

KOEP’in tüm tarafların dengeli taahhütlerinden oluştuğunu ifade eden Garipabadi, diğer anlaşmalar gibi KOP’te de ortakların yararları olması gerektiğini söyledi.

ABD’in sorumsuz davranışları ile bu dengenin bozulduğunu ifade eden Garipabadi, ABD’nin bundan dolayı tam sorumluluğunu kabul etmesi gerektiğini söyledi.

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2012