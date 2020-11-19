İtalya: Tahran- Roma ekonomik ilişkilerini destekliyoruz

Prone, video konferans yöntemiyle ‘’ İran Piyasasında KOBİ’lerinn Desteklenmesi’’ isimli toplantıda yaptığı konuşmada bu konuyu belirtti.

İtalya’dan 130 KOBİ’nin katıldığı toplantıda katılımcılar İran-İtalya ortak işbirliği fırsatlarla tanıştılşar.

Toplantıda İtalya ve AB tarafından İtalyan şirketlerin İran piyasasına katılmaları için hazırlanan çeşitli araçlardan yararlanmalarına vurgu yapıldı.

İtalya Büyükelçiliği Temmuz ayında da ‘’ İran ve İtalya’nın mevcut şartlarda ilişkileri’’ isimli bir ekonomik toplantı düzenledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012