19 Kas 2020 18:41
Journalist ID: 1942
News Code: 84116460
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İtalya: Tahran- Roma ekonomik ilişkilerini destekliyoruz

İtalya: Tahran- Roma ekonomik ilişkilerini destekliyoruz

Tahran, IRNA- İtalya’nın Tahran Büyükelçisi Josepe Prone, Büyükelçiliğin Tahran-Roma ekonomik ilişkilerinin gelişmesini desteklediğini söyledi.

Prone, video konferans yöntemiyle ‘’ İran Piyasasında KOBİ’lerinn Desteklenmesi’’ isimli toplantıda yaptığı konuşmada bu konuyu belirtti.

İtalya’dan 130 KOBİ’nin katıldığı toplantıda katılımcılar İran-İtalya ortak işbirliği fırsatlarla tanıştılşar.

Toplantıda İtalya ve AB tarafından İtalyan şirketlerin İran piyasasına katılmaları için hazırlanan çeşitli araçlardan yararlanmalarına vurgu yapıldı.

İtalya Büyükelçiliği Temmuz ayında da ‘’ İran ve İtalya’nın mevcut şartlarda ilişkileri’’ isimli bir ekonomik toplantı düzenledi.

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