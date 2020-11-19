Zarifi Karabağ ve KOEP gündemleri ile Moskova’yı ziyaret edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zahareva, bugün yaptığı açıklamada, Zarif’in Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğini ve iki dışişleri bakanının KOEP, Karabağ, Suriye, Afganistan ve Fars Körfezi bölgesi konularını masaya yatıracaklarını söyledi.

Zahareva iki ülkenin ikili ilişkileri, ekonomik konular ve enerji alanındaki ortak projelerinin de inceleneceğini söyledi.

İran ve Rusya ilişkilerinin gelişmekte olduğunu ifade eden Zahareva, iki ülke arasında sürekli istişarelerin devam ettiğini söyledi.

Korona’ya rağmen İran-Rusya arasındaki sürekli istişarelerin devam ettiğine vurgu yapan Zahareva, iki ülke liderinin bu sene 4 kez telefon görüşmesi yaptığını ve bu ziyaretin de Zarif’in bu sene Rusya’ya 4. Ziyareti olduğunu söyledi.

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2012