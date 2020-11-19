Ruhani: 12. Hükümetin sonuna kadar 9 büyük ulaştırma projesi açılışı yapılacaktır

Video Konferans yöntemiyle düzenlenen 13 otoban ve havaalanı projesinin açılışında konuşan Ruhani, bu senenin üretimde sıçrama yılı olduğunu ve üretimde sıçramanın temellerinden birinin de ulaştırma olduğunu söyledi.

Üretim, tüketim, ithalat ve ihracatın ulaştırmaya bağlı olduğunu ifade eden Ruhani, hava, demiryolu, deniz ve karayolu sektörlerinin gelişme ve üretimin önemli sektörleri olduğunu söyledi.

Ulaştırmanın turizm sektöründeki önemine değinen Ruhani, dünyanın er veya geç koronadan kurtulacağını ve gelecekte korona için aşı ve ilaç bulunacağını ve o şartlarda turizmin İran için önem taşıyacağını söyledi.

Ulaştırmanın dış ilişkilerdeki önemine değinen Ruhani, transit konusunun özellikle İran için özel önem taşıdığını ve İran’ın Hint Okyanusunu, Fars Körfezi ve Umman Denizini Rusya, Kuzey Avrupa ve Batı Asya’ya bağlayabileceğini söyledi.

ABD’nin bölgenin ana transit geçişlerinin İran’dan geçmemesi içi çok çalıştıklarını ifade eden Ruhani, bu hususta çok başarılı olduklarının söylenemeyeceğini belirtti.

Ulaştırma sektörünün yenilenmesi için planlama yaptıklarını fakat ABD’nin yarattığı sorunlarla bunun belirlenen hız ve şekilde olmadığını ifade eden Ruhani, tüm sorunlara rağmen istenilen hızda olmasa bile bu yöndeki çabaların devam ettiğini söyledi.

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2012