19 Kas 2020 14:10
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News Code: 84116202
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Şehit Rudeki savaş gemisi İran Devrim Muhafızlarının Deniz Kuvvetlerine katıldı

Şehit Rudeki savaş gemisi İran Devrim Muhafızlarının Deniz Kuvvetlerine katıldı

Tahran, IRNA- Şehit Rudeki savaş gemisi bugün düzenlenen törenle İran Devrim Muafızları Deniz Kuvvetlerine katıldı.

Çok amaçlı ve uzun menzilli Rudeki savaş gemisi, uçak ve helikopter, İHA, Füze Sistemleri, savunma ve radar sistemleri taşıma ve operasyonel hale getirme özelliğine sahiptir.

40 ton ağırlık, 150 metre uzunluk ve 22 metre ene sahip gemi, üç boyutlu radar, kara-kara, kara-hava füze sistemleri, ileri düzey iletişim sistemlerine sahipti.

İranlı uzmanlar tarafından yerli imkanlarla yapılan savaş gemisi, helikopter ve İHA taşıma özelliğine sahiptir.

Hareket kabiliyetine sahip bir deniz şehrini andıran Şehit Rudeki, uzun menzili ile okyanuslarda İran ve bölge ülkelerine ait gemilere hizmet verebilecektir.

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