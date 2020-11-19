Hatibzade: Pompeo’nun azami baskı politikası azami hezimete dönüşmüştür

PressTV’ya açıklamada bulunan Hatibzade, ABD’nin İran aleyhinde psikolojik savaşı için yapacakları bir şey kalmadığını belirterek, ‘’ ABD yeni ambargolarla azami baskı politikasının hala canlı olduğunu göstermeye çalışıyorlar fakat herkes onların bu politikadaki hiçbir hedeflerine ulaşmadığını biliyordur. ‘’ dedi.

ABD seçimlerinde Biden’in zafer kazanması ve nükleer anlaşmanın canlanmasında İran’ın ABD’ye itimad edip etmediği hususunda açıklamada bulunan Hatibzade, ‘’ Mesele güven meselesi değildir, nükleer anlaşma karşılıklı güvensizlik temelinde müzakere edilmiştir ve önemli olanda budur. ‘’ dedi.

Hatibzade, İran’ın Beyaz Saray’da kimin olacağının eylemlerine bakacağını ve bu hususta konuşmak için erken olduğunu söyledi.

Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) yaşadığını fakat kötü durumda olduğunu ve bunun sebebinin de Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmemeleri olduğunu söyledi.

Hatibi, tüm tarafların taahhütlerini tam olarak yerine getirmesinin KOEP’i canlı tutmanın tek yolu olduğunu söyledi.

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2012