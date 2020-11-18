Zarif: ABD, KOEP’e dönmek istiyorsa müzakereye hazırız

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ ABD hala BM üyesiir, eğer 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde taahhütlerini yerine getirirse bizde KOEP çerçevesindeki taahhütlerimizi uygularız. ‘’ dedi.

ABD Başkanı Trump, Mayıs 2018’de KOEP’ten çekilerek, İran aleyhindeki ambargoları uygulamakla kalmayıp tarihte eşi görülmemiş ambargolar uygulamaya başladı.

İran, Amerika’nın KOEP’ten çekilmesinin ve İran aleyhine eşi görülmemiş ambargolar uygulamasının birinci yıldönümünde KOEP’in bozulan iç dengelerini kurmak amacıyla KOEP çerçevesinde bazı taahhütlerini azaltacağını bildirdi.

İran diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda çok hızlı şekilde eski duruma geri döneceğini bunun iki ay zarfında olmaması durumunda taahhütlerin azalmasının devam edeceğini bildirdikten sonra durumda bir değişiklik olmadığından 5. Adımda KOEP’teki hiçbir kısıtlamaya bağlı kalmayacağını bildirdi.

İran karşı tarafın taahhütlerine geri dönmesi durumunda adımları geri alacağını açık bir şekilde dile getirmiştir.

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2012