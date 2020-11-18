Borrell, İran’ın KOEP’in ekonomik menfaatlerinden yararlanmasına vurgu yaptı

Borrell, TIME dergisine verdiği demeçte, KOEP’in sadece nükleer bir anlaşma olmadığını ekonomik bir anlaşma da olduğunu ve İran’ın nükleer programını durdurması karşısında karşı taraftan beklentileri olduğunu söyledi.

ABD’nin İran ile müzakerelerde bulunmasını isteyen Borrell, bunun İran’ın nükleer bir güce dönüşmesini engellemenin tek yolu oluğunu iddia etti.

Bunun haricinde bir yol olmayacağını ifade eden Borrell, KOEP’in yeniden canlanmasının kolay olmayacağını zira anlaşmaya sadık kalan ülkelerin gelecek ABD Başkanının bu anlaşmayı kabul etmeyeceğinden kaygılı olacaklarını söyledi.

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2012