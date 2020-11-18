Şekerleme ve çikolata ihracatında %5 büyüme

Gümrük Müdürlüğü daha önce bu yılın ilk dört ayında 38'den fazla ülkeye 58.9 milyon dolar değerinde 39 bin 588 ton ağırlığında İran tatlı ve çikolatasının ihraç edildiğini açıklamıştı.

Yine bu dönemde 94 milyon 883 bin doların üzerinde 106 bin 336 ton kuru ve yaş ekmek ve kuru hamur, bisküvi, gofret ve diğer tahıl ürünleri 53'ten fazla ülkeye ihraç edildi.

İran ekmeği, tatlı ve çikolata ihraç edilen bazı ülkeler, Norveç, Hollanda, Avustralya, Almanya, Avusturya, Kanada, Malezya, Japonya, Polonya, Cibuti, Ermenistan, Rusya, Pakistan, Kuveyt, Fildişi Sahili, Katar, Kırgızistan, İsviçre, Çin, Bahreyn, Irak, Tacikistan, Somali, Yemen, BAE, Afganistan, Beyaz Rusya, Nijer, Umman olarak açıklandı.

İran tatlılarının ve çikolatalarının ana destinasyonları sırasıyla 24 milyon 728 bin doların üzerinde Irak, 22 milyon 174 bin doların üzerinde Afganistan ve 7 milyon 499 bin dolar ile Pakistan oldu.