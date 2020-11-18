Garipabadi: Arabistan yanlışlarını başkalarının üzerine atmamalı

Garipabadi, Twitter sayfasından yaptığı açıklamada Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr’in İran aleyhindeki sözlerine tepki gösterdi.

Garipabadi, ‘’ Kaçmak ve korku yaymak insanları aldatmak isteyenlerin kullandıkları iki klasik yöntemdir. Eğer nükleer silah programı izlemek istiyorsanız ve eğer Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) ile işbirliği yapmamak için bahane arıyorsanız, en azından cesaretli olun ve bunun da bedelini ödeyin. Yanlışlarınızı başkalarının üzerine atmayınız. ‘’ dedi.

Cubeyr, ‘’ İran nükleer programı durdurulmazsa Arabistan nükleer silah elde etme hakkına sahip olacaktır. ‘’ demişti.

Garipabadi daha önce de Arabistan’ın gizli nükleer programının incelenmesini istemişti.

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2012