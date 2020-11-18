Sırbistan Savunma Bakanı İran ile ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı

Setefanoviç, İran’ın Belgrad Büyükelçisi Reşid Hüseyinpur ile yaptığı görüşmede iki ülke dostluğuna değinerek, ülkesinin askeri tarafsızlık ilkesi ve ekonomik gelişme için barış ve istikrarın korunmasına bağlı olduğunu söyledi.

Hüseyinpur da İran’ın Sırbistan ile savunma alanı dahil tüm alanlarda işbirliğine hazır olduğunu belirterek taraflar arasında menfaatler doğrultusunda askeri eğitim ve tıbbi askeri işbirliği imkanı bulunduğunu söyledi.

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2012