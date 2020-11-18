18 Kas 2020 07:07
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News Code: 84114254
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Sırbistan Savunma Bakanı İran ile ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı

Sırbistan Savunma Bakanı İran ile ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı

Tahran, IRNA- Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Neboyşa Stefanoviç, İran ile tüm alanlarda ilişkilerin gelişmesini desteklediklerini söyledi.

Setefanoviç, İran’ın Belgrad Büyükelçisi Reşid Hüseyinpur ile yaptığı görüşmede iki ülke dostluğuna değinerek, ülkesinin askeri tarafsızlık ilkesi ve ekonomik gelişme için barış ve istikrarın korunmasına bağlı olduğunu söyledi.

Hüseyinpur da İran’ın Sırbistan ile savunma alanı dahil tüm alanlarda işbirliğine hazır olduğunu belirterek taraflar arasında menfaatler doğrultusunda askeri eğitim ve tıbbi askeri işbirliği imkanı bulunduğunu söyledi.

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