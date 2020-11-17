17 Kas 2020 17:10
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News Code: 84113929
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Mir Yusufi: İran, her türlü maceracılığa yanıt verecek güçtedir

Mir Yusufi: İran, her türlü maceracılığa yanıt verecek güçtedir

New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilciği Sözcüsü Ali Reza Mir Yusufi, İran’ın her türlü maceracılığa cevap verecek askeri güce sahip olduğunu söyledi.

Mir Yusufi, Trump yönetiminin İran nükleer tesislerine saldırıyı inceleme iddiaları sonrası yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Mir Yusufi, İran nükleer programının barışçıl ve sivil hedefleri olduğunu belirterek, ‘’ Trump’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çıkması ve zalimce ambargoları bizim nükler programımızın barışçıl içeriğini değiştirmedi ve bu konu defalarca Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) raporlarında onaylamıştır. ‘’ dedi.

ABD New York Times gazetesi dün verdiği haberde Trump’ın Milli Güvenlik yetkilileri ile yaptığı görüşmede İran nükleer tesislerine saldırıdan söz ettiğini fakat buna ABD’li yetkililerin karşı çıktığını bildirdi.

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