Yılın ilk 7 ayında İran'dan yurt dışına 3.1 milyon tonluk çelik külçe ihracatı gerçekleşti

İran Çelik Üreticileri Birliği'nin istatistik tablolarına dayanan verilere göre, bu yılın ilk yedi ayında kütük ve blum ihracatının 2 milyon 451 bin ton, slabların ihracat miktarı ise 740 bin ton olarak gerçekleşti.

Ayrıca, bu yılın ilk yedi ayında kütük ve blum ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre 3 bin ton ile yüzde 50 artış gösterirken, ithal slablar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azaldı.

Çelik ürünleri (yassı ve uzun profiller) ihracatı 2019 yılının aynı dönemine göre %37 düşüşle 1 milyon 345 bin ton olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk yedi ayında çelik ürünleri ithalatı ise geçen yılın aynı dönemindeki 261 bin ton ithalata göre %67 artışla 482 bin ton oldu.

İstatistiklere göre, bu yılın ilk yedi ayında çelik yassı profil ihracatı 312 bin tona ulaşarak geçtiğimiz yılın ilk yedi ayında 493 bin tona göre %37 düşüş gösterdi. Ayrıca, bu yılın ilk yedi ayında ülkeye 436 bin ton çelik ürün ithal edildi ve bu da geçen yılın aynı dönemindeki 261 bin tonluk ithalata göre %67 artış anlamına gelmektedir.

Bu yılın ilk yedi ayında 1 milyon 333 bin ton ihracat gerçekleşirken, 1 milyon 629 bin ton olan geçen yılın aynı dönemindeki performansa göre %37 azaldı.

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