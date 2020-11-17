Yılın ilk yarısında bakır katot ihracatı 419 milyon dolara ulaştı

İran Bakır Endüstrisi Şirketi'nin istatistik tablolarına göre, bu yılın ilk altı ayı için öngörülen miktar, 332 milyon dolardı.

İhracatta yüzde sekiz büyüme

Bu yılın ilk yarısında bakır katot, bakır konsantresi ve diğer ürünlerin ihracatı 393 milyon dolar olarak tahmin edilirken, 423 milyon dolarlık ihracat değeriyle planlamalara kıyasla yüzde sekiz artış yaşandı.

Yurt içi satışlarda programa göre %54 artış

İstatistiksel tablolar, bu yılın ilk yarısında yurt içi satışların (bakır katot, kükürt molibden, anodik çamur ve diğer ürünler) planlamalara göre 71 bin 814 milyar قiyal olması beklenirken, %54 büyüme ile 110 bin 496 milyar Riyal'e ulaştığını gösteriyor.

Katot bakır satışları% 59 arttı

Bu yılın ilk altı ayında katot bakır satışı 91.826 milyar Riyal'e ulaştı ve bu tahminlere göre yüzde 59 artış gösterdi. Bu yılki plana göre, ilk yarıda 57.604 milyar riyal iç katot demirli bakır elde edilmesi planlandı.