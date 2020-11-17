İnsan haklarından dem vuran ülkeler, ülkemize ilacın gelmesine izin vermiyor

Merkezi ilinde düzenlenen bir törende konuşan Ohedi, 'Ülkenin ekonomik durumu çok zorlaştı ve hiçbir zaman İran İslam Cumhuriyeti tarihinde ilaç ve gıda ambargosu bu seviyeye ulaşmamıştı. Yüce hedeflere ulaşmak için empati ve dayanışmaya dikkat etmeliyiz, böylece bu zor koşullardan Allah'ın lütfu ile kurtulabiliriz' diye belirtti.

Merkezi ilinin Devrim için 6 bin 200 şehit verdiğini, ülke genelinde ise 230 bin kişinin Devrimin ideallerini korumak için canını feda ettiğini kaydeden Ohedi, 'Mevcut konum ve sorumluluk, atlama noktası olmamalı. Bu, sorumluluk bir emnettir ve buna karşı sorumlu olmalıyız' diye konuştu.

Ohedi, 'Artık Ruhani hükümetinin son yılı bir plan ve umut olduğuna göre, geçmişte olduğu gibi bu son aylarda da kahramanlar gibi sorunları daha güçlü ve enerjiyle çözmeye çalışmalıyız' diye ekledi.

Bu toplantıda şehit, gazi ve şehit ailelerine 2 bin konut yapılması için mutabakat zaptı ile şehitler camiasına bin iş yaratılması ve çiçek bahçesinin düzenlenmesi için mutabakat zaptı imzalandı.

Şehit ve Gazi İşleri Vakfı, kurban ve şehitlik kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla İmam Humeyni'nin emriyle 13 Mart 1980 tarihinde kurulmuş, 1986 yılında şehit çocuklarını örgütleme ve destekleme görevi verilmiştir.

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