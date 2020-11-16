İran, UAEK’nın işbirliği planlarının garanti altına alınmasını istedi

Ajansta video konferans yöntemiyle düzenlenen konferansta konuşan Garipabadi, korona’dan kaynaklı sorunların azımsanmaması gerektiğini belirterek, ajansın teknik işbirliği planlarını garantilemesinin önemli olduğunu ve bunların gerçekleşmesinin dünya düzeyinde yakın işbirliğine bağlı olduğunu söyledi.

Garipabadi, ‘’ Bugünün sorunlu şartlarında ajans ile işbirliğinin garantilenmesi gerektiği ve bu projelerin öngörülen kaynaklardan garantili ve yeterli bir şekilde yararlanmalıdır. ‘’ dedi.

Ajansın 2021 yılı için önerilen işbirliği programına değinerek, ‘’ Ajansın sekreteryası ülkeler için teknik işbirliği mali kaynaklarının garantilenmesini üstlenmelidir. ‘’ dedi.

İran ve Hayvanlar arasında ortak hastalıklarla mücadele planına değinen Garipabadi, İran’ın bu programı desteklediğini ve programın bölgeler arasında teknik işbirliği programı olabileceğini söyledi.

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2012