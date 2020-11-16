Katar, İran’a teşekkür etti

Al-i Sani, ‘’ İran bölgenin bir bölümüdür ve tüm ülkelerin barışta yaşaması için bu ülke ile Fars Körfezi Konseyi ülkeleri arasında anlaşma sağlanmalı.’’ dedi.

Katar Dışişleri Bakanı ülkesinin bölgedeki ihtilafların çözümü için yararlı görüşmelerin başlaması için çalıştığını söyledi.

Al-i Sani, Katar’ın suçlandığı ve o suçlamalara dayalı abluka başlatılan tüm ithamların yalan olduğunu ifade ederek, Katar’ın ilk baştan karşılıklı saygı çerçevesinde görüşmeler kapısını açık bıraktığını söyledi.

Al-i Sani Fars Körfezi krizinin kazananının olmadığını ifade ederek bunun bölgede daha fazla istikrarsızlığa sebep olduğunu söyledi.

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2012