Cehrom'dan Avrupa'ya 70 ton lemon ihracatı

Cehrom lemonunun yüksek kalitesi nedeniyle Avrupa ve Asya ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydeden Cokar, bu yıl sonuna kadar 500 ton lemonun yurt dışına ihraç edilmesi beklentisi içerisinde olduklarını söylei.

Lemon ihracatı, Cehrom Tarım Kurumu'nun bitki koruma sağlık karantina sertifikasının onayı ile bu şehrin gümrüklerinde yapılmaktadır.

Cokar, Cehrom'da lemon yetiştiriciliği yapılan alanın 10 bin hektardan fazla olduğunu ve bu ilçede 400 bin ton lemon hasadı yapılacağının tahmin edildiğini ifade etti.

Cokar, 'Cehhrom lemonunun Fars Körfezi ülkelerinde alıcıları var ve bu ürün Avrupa ülkeleri, Hollanda, Almanya ve İngiltere'ye ihraç edildi' diye ekledi.

. Cehrom halkı buna tatlı, medeni lemon diyor. Cehrom, Şiraz'ın 193 km güneydoğusundadır.

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