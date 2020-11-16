İran İnsan Hakları Kurulu Sekreteri, İran halkının haklarının sürekli ve açıkça ihlal edilmesine ilişkin sessizliği eleştirdi

Yargı Erki Yüksek Konseyi Toplantısında konuşan Bakıri Keni, bazı ülkelerin BM Genel Kurulu 3. Komitesi'nde İran İslam Cumhuriyeti aleyhine insan hakları ile ilgili kararını onaylama çabalarına atıfta bulunarak, 'BM Genel Kurulu 3. Komitesi'nde okunacak kararın hiçbir hukuki yönü yoktur ve İran'ın insan hakları gerçeklerine dayanmamaktadır' diye belirtti.

Bu kararın oluşturanların kendi ulusları, İran ulusu ile Filistin ve Yemen halkı da dahil olmak üzere bölgedeki diğer ulusların haklarını ihlal eden kara bir dosyaya sahip olduklarına işaret eden İranlı yetkili, 'İran milletine karşı insan hakları kararının kurucusu olan Kanada, sistematik olarak insan haklarını ihlal ediyor, çünkü Kanada'daki hükümet, Kanada topraklarının yerli sahipleri olan yerli halkı temel ve açık haklarından mahrum etti ve bu topraklar, Avrupalı ​​göçmenlerin hakimiyetinde kaldı' diye konuştu.

'Kanadalı kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet, insan hakları örgütlerinin bunu 'soykırım' olarak yorumlayacak kadar ileri gitmiştir' diyen Bakıri Keni, 'Kararın kurucuları, elleri binlerce İranlının kanıyla lekelenmiş terörist gruplara üs ve mevzi veren, onları çeşitli şekillerde destekleyen veya azami ABD baskısı politikasını izleyen ülkelerdir. Bu ülkeler İran halkına karşı yasa dışı ve baskıcı ABD yaptırımlarını uygulamakatadır' diye ekledi.

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