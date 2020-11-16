İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 775 bin 121'e yükseldiğini, 546 bin 699 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüse yakalanan vakalardan 5 bin 677 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 546 bin 699 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 5 milyon 545 bin 444 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ dedi.

Lari, 'Malesef Korona virüs şimdiye kadar yaklaşık 42 bin kişiyi öldürüldü'diyerek Şimdiye kadar dünyada 54 milyondan fazla insan bu hastalığa yakalandı ve bunların 1.3 milyondan fazlası öldü' diye ekledi.

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