16 Kas 2020 15:43
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İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

İran'daki korona vakaları ile ilgili son istatistikler

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Simasadat Lari, bugüne kadar İran'da 755 bin 121 kişinin koronavirüse yakalandığını, 546 bin 699 kişinin ise iyileştiğini belirtti.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 775 bin 121'e yükseldiğini, 546 bin 699 kişinin ise iyileştiğini  belirterek, koronavirüse yakalanan vakalardan 5 bin 677 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 546 bin 699 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini dile getirdi.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 5 milyon 545 bin 444  korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ dedi.

Lari, 'Malesef Korona virüs şimdiye kadar yaklaşık 42 bin kişiyi öldürüldü'diyerek Şimdiye kadar dünyada 54 milyondan fazla insan bu hastalığa yakalandı ve bunların 1.3 milyondan fazlası öldü' diye ekledi. 

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