ABD'li uzman: Nükleer Anlaşma, Biden yönetiminin Avrupa ile ilişkilerinin odak noktasıdır

John Hopkins Üniversitesi Uluslararası Araştırmalar Okulu Kriz Yönetim Programı Müdürü Daniel Siror, İRNA ile yaptığı konuşmada, yeni ABD Başkanı Joe Biden'in İran ile ilgili politikasın değinerek, Avrupalı devletlerin ABD'nin uyguladığı politikalardan rahatsız olduğunu, bunun başında ise Nükleer Anlaşma'nın yer aldığını ifade etti.

Biden'in Trump'ın politikalarının bıraktığı izleri silmesinin en az 2 yıl zaman alacağını dile getiren Amerikalı uzman, 'Trump'ın uyguladığı ambargolar, İran'a büyük ve ciddi ölçüde darbe indirmiştir. Sadece Nükleer Anlaşma'ya dönmek ve ambargoların kaldırılması, somut kazanımlar sağlayabilir' diye ekledi.

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