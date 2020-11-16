İran'ın benzin üretiminde Güney Pars'ın payı %40

Güney Pars ortak gaz sahasının İran tarafından geliştirilmesinin üzerinden yaklaşık 20 yıl geçti. Bu dönemde, sahadan doğalgaz üretimine ek olarak, zamanla Fars Körfezi kıyılarında petrol ve gaz endüstrisindeki değer zincirini tam anlamıyla tamamlamış bir medeniyet kuruldu.

Ortak gaz rezervinden doğalgaz üretimi ve çıkarılması bir öncelikti çünkü aksi takdirde Katar tarafının daha büyük bir payı olacaktı. Bu nedenle, Güney Pars'ın farklı evrelerinin gelişimi başladı ve İran, 2000'lı yılların başında Güney Pars'tan doğalgaz üretimine başlayabildi.

Bu çıkarım kademeli olarak arttı ve nihayet Ruhani Hükümeti 2013 yılında iktidara geldiğinde, İran'ın doğalgaz çıkarma payı günde yaklaşık 280 milyon metreküpe ulaştı. Bu dönemden on yıl önce, Katar üretimini artırmış ve Güney Pars rezervinden İran'dan çok daha büyük bir doğalgaz üretim payına sahipti.

Bunun telafi edilmesi için kalkınmanın önceliklendirilmesi gündeme getirildi ve Güney Pars'ın aşamaları tek tek devreye girdi, böylece 2020 yılında İran'ın Güney Pars'tan doğalgaz üretim kapasitesi 700 milyon metreküpe ulaşarak, İran'ın doğalgaz tüketiminin %75'i buradan elde edilmektedir.

Güney Pars'ın ülkeye enerji sağlamadaki önemini göz önünde bulundurarak Pars Petrol ve Doğalgaz Şirketi Genel Müdürü Muhammed Meşkinfam ile bir mülakat gerçekleştirdik.

Güney Pars'ta yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve şu ana kadar 80 milyar dolar yatırım yapıldığını kaydeden Meşkinfam, 2013 yılından itibaren geçtiğimiz son yedi yılda bu sahanın doğalgaz üretim kapasitesinin 2.5 kat arttığını, mevcut durumda günlük 630 milyon metreküp üretimle de ülkenin gaz tüketiminin yaklaşık %75'ini burdan temin ettiklerini ifade etti.

Kondensat üretim hacminin gaz üretimine bağlı olarak, günlük yaklaşık 600 bin varil olup, ağırlıklı olarak Fars Körfezi Yıldız Rafinerisi'ne ham madde gibi nakledildiğini belirten Meşkinfam, bu rafinerinin ülkedeki benzinin %40'ını sağladığını, başka bir deyişle İran benzinin %40'ın Güney Pars'tan sağlandığını belirtti.

Korona salgınının başlangıcında faaliyetlerin yavaşladığını, ancak sağlık prosedürlerinin uygulanmasıyla durumun kontrol altına alındığını ​​ve artık belirli bir sorun olmadığına işaret eden Meşkinfam, halihazırda 15 bin kişinin Güney Pars projelerinde çalıştığını söyledi.

2012 yılı sonunda devreye toplam 108 gaz kuyusunun girdiğini, ancak son yedi yılda 228 yeni kuyu açıldığını ve toplam 336 kuyunun üretimde olduğunu dile getiren yetkili, Güney Pars ortak sahasına 2013 yılına kadar 11 açık deniz platformu kurulurken, Ruhani hükümetinin faaliyetleri sırasında 26 yeni platform kurulduğunu ve şu anda 37 açık deniz platformu gaz üretiminden sorumlu olduğunu açıkladı.

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